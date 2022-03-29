وزير الدفاع: متأهبون للتعامل مع قضية الألغام البحرية المنجرفة إلى مياهنا الإقليمية

قال وزير الدفاع خلوصي أقار إن تركيا مستعدة ومتأهبة للتعامل مع قضية الألغام البحرية المنجرفة إلى المياه الإقليمية والسواحل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، أمس الاثنين في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أقار في هذا الخصوص: "سفن كاسحات الألغام وطائرات الدوريات البحرية في حالة تأهب، ونقوم بتفكيك الألغام المكتشفة في مياهنا الإقليمية".

وأفاد أقار أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع الألغام المنجرفة إلى مياهها الاقليمية.

وردا على سؤال حول مصدر تلك الألغام، قال وزير الدفاع: "لن يكون من الصواب قول أي شيء دون التأكد مما إذا كانت أوكرانيا مصدر هذه الألغام أم لا".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية تفكيك لغم بحري تم اكتشافه قبالة سواحل إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) المتخصصة بتفكيك الألغام البحرية، توجهت إلى المنطقة وقامت بإعطابه.

وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع التركي إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.