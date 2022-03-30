ألطون: نسعى لبناء علاقة قوية وأكثر دقة مع أوزبكستان

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده تسعى لبناء علاقة قوية وأكثر دقة ومستندة إلى أرضية صلبة مع أوزبكستان.

جاء ذلك في مقالة كتبها بعنوان "التواصل المباشر والثروة الثقافية في العلاقات بين تركيا وأوزبكستان"، نشرتها صحيفة "صوت الشعب" الأوزبكية الأربعاء.

وأشار ألطون إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وأوزبكستان تطورت بشكل سريع في السنوات الأخيرة.

وذكر أن كل دولة تحتاج إلى المزيد من الأصدقاء في وقت دخلت فيه السياسة العالمية حقبة من عدم اليقين، وأن تركيا ترى أوزبكستان كأحد أصدقائها الرئيسيين.

وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي أهمية خاصة للعلاقات مع أوزبكستان، مبينا أن أنقرة مستعدة لكافة أنواع التعاون مع طشقند.

وتابع: "العديد من الأزمات الجيوسياسية اندلعت في جميع أنحاء العالم، حتى في أوروبا التي تعتقد أنها حققت نظامًا مستقرًا، ولقد دخلنا مرحلة تتطلب منا أن نتحرك فيها بشكل موحد وأن نكون يقظين".

ولفت إلى أن أوزبكستان تتألق كرمز للاستقرار في آسيا الوسطى، وهي دولة صديقة وشقيقة لتركيا.

وأردف: "قد تكون علاقاتنا السياسية والاقتصادية قد اتخذت أشكالًا عدة في فترات تاريخية مختلفة، لكن مخزوننا الثقافي المشترك ما زال ثابتا ويستمر في ربط أوزبكستان وتركيا".