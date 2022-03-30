الأمم المتحدة تشيد بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا

أشادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالجهود التي تبذلها تركيا في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

والثلاثاء، بدأت في إسطنبول مباحثات بين وفدين روسي وأوكراني، بهدف التوصل إلى حل لإنهاء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير مادينسكي، في تصريح صحفي، إن مفاوضات إسطنبول هيأت الأرضية لتأسيس علاقات طبيعية مع أوكرانيا. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المفاوضات بـ"الإيجابية".

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "بعضا من مفاوضات السلام ما زالت جارية (بين الطرفين الروسي والأوكراني) ونحن نضغط من أجل إنجاحها".

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "ونود هنا أن نعرب عن امتناننا العميق للجهود التي تبذلها تركيا في هذا الصدد".

وتابع: "يحدونا الأمل أن تتحول التصريحات والوعود التي سمعناها إلى إجراءات على الأرض.. ما نريده هو إسكات صوت البنادق".

وأعرب دوجاريك عن "القلق بشأن ورود تقارير تفيد باستمرار الأعمال العسكرية، بما في ذلك استهداف مناطق مدنية".

وردا على العملية العسكرية الروسية، فرضت عواصم عديدة عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء هذه العملية أن تتخلى أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".