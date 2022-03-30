البحرين تستضيف الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة مع تركيا



تستضيف البحرين، غدا الخميس، الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين أنقرة والمنامة، بحضور وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

وأوضحت بيلغون غوركان رئيسة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) أن الشركات التركية والبحرينية ستجتمع لمناقشة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضافت أنه ستعقد طاولة مستديرة لبحث الأعمال والاستثمار بين البلدين، بمشاركة الوزير نباتي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.

وأشارت غوركان إلى أن تركيا دولة مصدرة صافية في تجارتها مع البحرين (حجم صادرات أكبر من الواردات) باستثناء عامي 2014 و2021.

وذكرت أن صادرات تركيا للبحرين في عام 2020، بلغت 202 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من البحرين 178 مليون دولار.