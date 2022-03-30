السفارة التركية بتل أبيب تندد بالاعتداء المسلح في "بني براك"

نددت السفارة التركية في تل أبيب، الأربعاء، بالاعتداء المسلح الذي وقع، أمس الثلاثاء، في مدينة "بني براك" الإسرائيلية.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، قالت السفارة إنها تلقت "بحزن نبأ مقتل 5 أشخاص جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، في مدينة بني براك الإسرائيلية".

وأضافت: "ندين الهجوم الإرهابي المذكور".

وأشارت إلى ازدياد مثل هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة، معربة عن قلقها من أن يجرّ ذلك المنطقة إلى الاشتباكات مجددا، قبيل شهر رمضان وعيد الفصح.

وعبرت عن تعازيها لإسرائيل حكومة وشعباً، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار الذي وقع بمدينة "بني براك" التي تقطنها أغلبية من المتدينين اليهود (حريديم).

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام عبرية، شخصا مسلحا بمدفع رشاش من طراز "M-16" يطلق النار على المارة في أحد الشوارع المدينة.

وحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، منفذ الهجوم هو ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مقيم بشكل غير قانوني وكان مسجونا سابقا في إسرائيل.

وهذا هو ثالث هجوم خلال أسبوع في مدن إسرائيلية داخل الخط الأخضر (أراضي 1948).

وفي 22 مارس/ آذار الجاري، أدت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب) إلى مقتل 4 إسرائيليين، فيما قُتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار بمدينة الخضيرة، الأحد.