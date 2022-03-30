الصين: هناك "إشارات إيجابية" حول المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن هناك "إشارات إيجابية" أظهرها طرفا المفاوضات الروسية الأوكرانية الجارية حاليا بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد الناطق باسم الخارجية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين، أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الصحيح الوحيد للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية".

وأعرب عن أمله أن تتوصل موسكو وكييف إلى "حل وسط"، معتبرا أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في جهود روسيا وأوكرانيا لتسوية الصراع.

وقال الدبلوماسي الصيني: "يجب منع كل الأعمال التي قد تزيد من تأجيج النار أو الخلافات".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الصين مستعدة للعمل كضامن لاتفاق سلام بين موسكو وكييف، قال وانغ إن بكين ستواصل القيام بدور بناء وتقديم المساعدة لتطبيع الوضع في أوكرانيا.

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة الرئاسي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".