الهلال الأحمر التركي يستعد لمساعدات رمضان للمحتاجين عبر العالم

كشفت جمعية الهلال الأحمر التركي الخيرية الإثنين النقاب عن حملتها في إطلاق مساعدات رمضان شهر البركة والصدقات والصيام والأعمال الخيرية.

وسيشهد الشهر الكريم موجة من أنشطة المساعدات الإنسانية من الجمعيات الخيرية التركية وعلى رأسها الهلال الأحمر التركي الذي يسعى للوصول إلى حوالي 8 ملايين شخص.

وفي معرض حديثه للصحافة المحلية في إسطنبول قال "كرم كنيك" رئيس الهلال الأحمر التركي إن ميزانيتهم الحالية المخصصة لأنشطة المساعدة تبلغ 7.4 مليون دولار.

وتأسس الهلال الأحمر التركي في القرن التاسع عشر لمساعدة الجنود الجرحى، وتطور على مدى السنوات التالية ليصبح منظمة وطنية ذات حضور دولي واسع. وفي الوقت الحاضر، تعمل المنظمة في مجموعة متنوعة من المجالات، من مساعدة النازحين داخلياً واللاجئين في تركيا، إلى تسهيل جهود الاستجابة المبكرة لمناطق الكوارث في جميع أنحاء العالم ونقل المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات في آسيا وإفريقيا.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي قال "كنيك": "الهلال الأحمر منصة تضامن بين محبي الخير في تركيا والذين يعيشون في فقر والذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم واللاجئين والضعفاء والأشخاص الذين يعيشون في أماكن ضربتها الكوارث".

وأكد أنهم وصلوا إلى حوالي 7.5 مليون شخص من خلال حملات المساعدة التي قاموا بها العام الماضي وهذا العام، وهم يتطلعون إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 8 ملايين محتاج، معتمدين على المزيد من التبرعات. وأضاف:"سيكون لدينا 75 ألف متطوع في الميدان، بالإضافة إلى 12.308 أفراد نظاميين من الهلال الأحمر التركي يعملون في أنشطة الإغاثة".

ومؤخراً بدأ الهلال الأحمر التركي بهدف المساعدة داخل البلاد، بالترويج لـ "بطاقة كزيل آى" وهي بطاقة خصم مسبقة الدفع تسمح لحامليها بالتسوق في أي مكان، بدلاً من انتظار عمال الإغاثة لتوصيل الطعام والملابس والمواد الأخرى. وأشار "كنيك" إلى أن البطاقة صارت متاحةً لأكبر عدد من المحتاجين مقارنةً مع البطاقات الخيرية الأخرى، وذلك بوصولها إلى حوالي 2 مليون بطاقة. ومن المقرر هذا العام أن تستفيد حوالي 220 ألف أسرة من معونة نقدية شهرية بقيمة 500 ليرة تركية في شهر رمضان.

كما تخطط المؤسسة الخيرية لتقديم وجبات إفطار لنحو 3.8 مليون شخص من خلال 31 مطبخاً للفقراء و 74 مطبخاً متنقلًا. حيث تعتبر وجبات الإفطار عنصراً أساسياً في حملات الإغاثة خلال الشهر الفضيل.

كما يساهم الهلال الأحمر التركي أيضاً بتوزيع اللحم في عيد الأضحى حيث يذبح المسلمون الأضاحي ويوزعون جزءاً من لحومها على المحتاجين. وقام الهلال الأحمر التركي في العام الماضي بتحويل اللحوم المتبرع بها إلى لحوم معلبة صالحة للاستخدام لمدة عام. وقال "كنيك" إن اللحوم المعلبة سيتم توصيلها للأسر الفقيرة طوال شهر رمضان.

كما ستقوم الجمعية الخيرية بإيصال الملابس والهدايا للأطفال بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي يحل بانتهاء شهر الصوم المبارك.

يذكر أن المؤسسة الخيرية تقوم بتوصيل الطعام والملابس في 23 دولة، إضافةً إلى المساعدات النقدية ووجبات الإفطار.