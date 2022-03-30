قالن: أبلغنا واشنطن والناتو بعدم جدوى الحديث عن منظومة "إس 400"

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو، بأن ملف منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية التي اشترتها تركيا، أغلق بالنسبة لأنقرة.

وأوضح قالن في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن بإمكان الناتو دعم حليفته تركيا، من خلال بيعها منظومات دفاع متطورة وبطاريات باتريوت، إن كان الحلف يرغب في ذلك.

وأضاف أن تركيا لديها ثاني أكبر جيش في الناتو، مبينا أنه من الخطأ أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم، وأن حرب أوكرانيا أظهرت هذا الأمر بوضوح.

وردا على سؤال مدير المقابلة حول عدم إرسال تركيا منظومة "إس 400" إلى أوكرانيا، قال قالن: "عليك أن تسأل هذا السؤال إلى الدول الأعضاء في الناتو التي تمتلك منظومات أكثر تطورا من إس 400، لماذا لا ترسل تلك الدول منظوماتها إلى أوكرانيا؟".