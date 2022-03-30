معهد "يونس إمرة" يعلم اللغة التركية لـ 15000 شخص في لبنان

احتفل معهد يونس إمرة التركي بالذكرى العاشرة لتأسيسه في لبنان، وهي مناسبة للاحتفال بدورات اللغة التركية بعيدة المدى. ويفخر المعهد بتدريس اللغة التركية لحوالي 15.000 شخص منذ أن افتتح أول فرع له في البلاد عام 2012.

وينظم المعهد دورات وأنشطة ثقافية وفنية في 30 موقعاً للمواطنين اللبنانيين الذين يبدون اهتماماً كبيراً بدورات المعهد وأنشطته. وتُعقد دورات اللغة التركية شخصياً وعبر الإنترنت بسبب جائحة الفيروس التاجي. وتضم الجامعة اللبنانية قسماً لتعلم اللغة التركية يشرف عليه المعهد الذي يقدم ايضاً دورات تركية انتقائية في جامعة بيروت الأمريكية وجامعة القديس يوسف.

إبراهيم فرقان، منسق المعهد، قال: "بناء على الطلبات، قدمنا دروساً في اللغة التركية لمختلف شرائح الجمهور من الجيش إلى الشرطة ومن المنظمات غير الحكومية إلى سكان القرى" مشيراً إلى أن المعهد ينظم أيضاً حفلات موسيقية تعرض أغاني أُخذت كلماتها من قصائد الشاعر التركي يونس إمرة الذي عاش بين منتصف القرن 13 وأوائل القرن 14 في الأناضول، إلى جانب عروض أفلام وورش عمل للرسم على الماء والفنون الرخامية.

وأضاف "أوزدمير" أن أعمار الأشخاص المقبلين على تعلم اللغة التركية وأسباب تعلمهم ومهنهم متنوعة، وأن الجميع يأتون إلى دورات تعلم اللغة التركية، لكن البعض يريد الدراسة في تركيا والبعض من رجال الأعمال الذين اشتروا منازل في تركيا ويخططون للعيش هناك.

يذكر أن معهد "يونس إمرة" الثقافي افتتح منذ إنشائه عام 2009 فروعاً عديدة وصلت إلى 63 فرعاً في 52 دولة حول العالم.

وتحتفظ تركيا بعلاقات وثيقة مع لبنان. وأرسلت أنقرة قوات تركية للمساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المسماة "يونيفيل"، وشاركت أيضاً في الجهود الإنسانية في البلد الذي كان يعاني من أزمة اقتصادية. وتنشط وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" إلى جانب معهد "يونس إمرة" في لبنان، حيث تدير مشاريع تعليمية وصحية.