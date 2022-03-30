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من الفضاء.. وزارة الدفاع التركية تنشر صورا حصرية لجسر "جناق قلعة 1915"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.03.2022 14:33
صورة جسر جناق قلعة 1915 كما نشرتها وزارة الدفاع التركية صورة جسر "جناق قلعة 1915" كما نشرتها وزارة الدفاع التركية

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لجسر "جناق قلعة 1915" التقطها القمر الصناعي التركي "غوك تورك-1" من الفضاء.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "هل تودون إلقاء نظرة على جسر جناق قلعة 1915، الذي افتتح في 18 مارس/ آذار 2022، بعين قمرنا الصناعي غوك تورك-1؟".

وتظهر التغريدة التي نشرتها الوزارة صورا للجسر ملتقطة من جوانب عدة.

وفي 18 مارس، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق جناق قلعة (الدردنيل).

والجسر الجديد يحمل لقب أطول جسر معلق في العالم، ويختصر المسافة بين طرفي مضيق جناق قلعة (شمال غرب) إلى 6 دقائق فقط.

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