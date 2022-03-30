وزيرة الداخلية الإيطالية تزور تركيا لبحث الهجرة غير النظامية

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيسي أنها ستزور تركيا في 6 أبريل/ نيسان المقبل لبحث مسألة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، أدلت خلالها بمعلومات أمام لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية "شنغن" وحركات الهجرة في البرلمان الإيطالي.

وأوضحت لامورجيسي أنها التقت نظيرها التركي سليمان صويلو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مؤكدة أهمية منع التهريب عبر شرق البحر المتوسط ومكافحته.

وأضافت: "سأتجه إلى أنقرة في 6 أبريل من أجل تعزيز هذا النهج الاستراتيجي"، مشددة على أهمية المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية.

وتابعت: "أفادت فرق خفر السواحل التركية أنه تم منع 1283 مهاجرا في 8 قوارب في فبراير/ شباط فقط، بعضها خشبي وبعضها قوارب صيد، كان هدفها الوصول إلى السواحل الإيطالي".