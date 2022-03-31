أردوغان: طلبت من هرتصوغ عدم تقييد زيارة الفلسطينيين للأقصى

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه طلب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، عدم تقييد زياره الفلسطينيين للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، في ختام زيارة أجراها إلى أوزبكستان، الثلاثاء والأربعاء، تطرق خلالها إلى المحادثات بين تركيا وإسرائيل.

وقال أردوغان: "قلت للرئيس الإسرائيلي أن يسمح للفلسطينيين بزيارة المسجد الأقصى دون تضييق في عيد الفطر".

وأضاف: "إذا التقينا مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي) بينيت بعد رمضان واتخذنا خطوات فورية، فإن التعاون التركي الإسرائيلي سيسرع المسار المتعلق بالنفط والغاز الطبيعي في شرقي المتوسط".