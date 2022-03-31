أردوغان: هدفنا الجمع بين بوتين وزيلينسكي في أقرب فرصة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى عقد اجتماع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أقرب فرصة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أوزبكستان.

وأضاف أن تركيا يمكن أن تكون إحدى الدول الضامنة لتحقيق أمن أوكرانيا، وأنها تنظر بإيجابية لهذا الأمر من حيث المبدأ، لكن يجب توضيح التفاصيل.

وأردف: "مصمم على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وسنقول لكليهما هدفنا هو أن نجمعكما في أقرب فرصة".

وأعرب عن أمله في تحديد تاريخ للقاء بين بوتين وزيلينسكي، لافتا إلى استعداد تركيا لاستضافة الاجتماع.

وأفاد أردوغان: "سنكون سعداء إذا نجحنا في إنهاء الحرب لكون تركيا دولة يثق بها كل من بوتين وزيلينسكي".

وأعرب عن إيمانه بأن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة باهتشة بمدينة إسطنبول موخرا، سيسرع جهود السلام بين البلدين.

وأكد أهمية القرار الناجم عن المفاوضات الأخيرة وتخفيف وتيرة العمليات العسكرية في محيط كييف وتشيرنيغيف.

وشدد أردوغان على أهمية استعداد الرئيسين الروسي والأوكراني للاجتماع في حال التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأعرب عن امتنانهم جراء استضافة جولة مفاوضات في إسطنبول، بفضل جهودهم الدبلوماسية الكثيفة والمتوازنة في الآونة الأخيرة.