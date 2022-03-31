تركيا تستكمل أسطولها من طائرات “A400M” العملاقة

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عن اكتمال أسطول بلاده من طائرات النقل من طراز "A400M".

وقال دمير عبر حسابه في تويتر، الأربعاء:" دخلت ضمن ملاكنا طائرتنا العاشرة والأخيرة المنتجة لصالح القوات الجوية في إطار مشروع "A400M" الذي نشترك فيه من ناحيتي التصميم والإنتاج، من أجل تنفيذ مهام النقل التكتيكي للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن الطائرة الأخيرة من الاسطول تمركزت في ولاية قيصري وسط البلاد، مبينا أن شركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية شاركت في عملية تصميم وإنتاج الطائرة.

وكانت تركيا قد تسلمت الطائرة التاسعة عام 2019، الملقبة بالقلعة الطائرة العملاقة، حيث يتم تصنيعها في شركة "إيرباص" الأوروبية، في إطار مشروع مشترك، فيما استلمت أولاها عام 2013.

وتطير الطائرة بسرعة 800 كلم في الساعة ومزودة بأنظمة طيران حديثة، فيما توازي قدرتها الاستيعابية قدرات ثلاث طائرات شحن مجتمعة، مع إمكانية الطيران لمسافات أطول، وتزودها بالوقود جواً.

ويبلغ طول الطائرة 45 متراً، والجناحين 43 متراً، بينما يبلغ ارتفاعها 15 متراً وسعة خزان الوقود 50 طناً.

وأدّت (توساش) دورا فعالا في مشروع تصنيع هذه الطائرة بمشاركة 500 مهندس تركي.