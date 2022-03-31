تركيا تطلق عملية أرن شتاء 32 ضد بي كا كا الإرهابي بولاية هكاري

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الخميس، عملية أرن شتاء 32 ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، في ولاية هكّاري جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية بدأت بمنطقة "أوفيتش" في هكّاري، وتهدف إلى اجتثاث الإرهابيين وتعزيز أجواء الأمن بالمنطقة.

ولفتت إلى مشاركة 710 عناصر، و28 فريقا أمنيا، من القوات الخاصة في الدرك، والشرطة، والحراس الأمنيين في العملية.

وأكد البيان أن عمليات "أرن الشتاء" مستمرة بدعم شعبي واسع، وأن الهدف منها القضاء على وجود التنظيم الإرهابي داخل الأراضي التركية.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.