تشاوش أوغلو: هناك خطوات مهمة لتطبيع العلاقات مع السعودية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، أن هناك خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال تشاوش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إن نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا.

وأوضح أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

وأشار إلى أنه التقى الأمير فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (في 22 مارس/ آذار الجاري على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي).