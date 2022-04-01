أردوغان يؤكد لهرتصوغ أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول الأقصى

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، على أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الجمعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أفاد فيه أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وعلى صعيد آخر، صرح أردوغان بأن التضافر المزمع إنشاؤه خاصة في مجال الطاقة يعد مصلحة مشتركة للطرفين.

وأعرب عن رغبته في الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية خلال زيارة هرتصوغ إلى تركيا في 9 مارس/ آذار المنصرم.

وأدان الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مختلف مدن إسرائيل في الأيام الأخيرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر الرئيس التركي التصريحات المتعقلة بإسرائيل وفلسطين قيّمة للغاية من أجل تخفيف التوتر، وقال: "من المهم عدم منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأعرب أردوغان عن تطلعه لأن تواصل السلطات الإسرائيلية إظهار الاهتمام بما يخص إبقاء الأقصى مفتوحا للعبادة لمدة 24 ساعة في العشر الأواخر من رمضان وإغلاقه أمام زيارات غير المسلمين.

وتمنى أردوغان أن يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بسلام وهدوء، وقدم تهانيه لهرتصوغ والشعب اليهودي كافة بعيد الفصح.

mبدوره، هنأ هرتصوغ نظيره التركي بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يحل غدًا السبت.