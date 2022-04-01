بوتين يشكر أردوغان على استضافة المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني

أعرب الرئيس الورسي فلاديمير بوتين عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على استضافة تركيا محادثات السلام التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بحثا خلاله نتائج المباحثات التي جمعت الوفدين الروسي والأوكراني، بحسب بيان للرئاسة التركية.

وقال البيان إن أردوغان نقل لبويتين خلال الاتصال إن المناخ الإيجابي الذي مرت به المحادثات ساهم في تجديد الآمال بخصوص تحقيق السلام بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد على ضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وكييف وجدد رغبته في تتويج الجهود الدبلوماسية بعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي.

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.