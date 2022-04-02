تركيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

رحبت وزارة الخارجية التركية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية لإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين اعتباراً من بداية شهر رمضان، تماشياً مع مبادرات الأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان صادر عنها السبت، عن أملها في أن يتبع خطوة الهدنة الإيجابية المذكورة، إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وبدء عملية حل سياسي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة، أن تركيا ستواصل دعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في هذه المرحلة، وتشجيع الحوار والمصالحة بين كافة الشرائح وتقديم الدعم للشعب اليمني.

وقال البيان: "نعتقد أن حل الصراع في اليمن في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، والمعايير الدولية المحددة ، من خلال الحوار وعلى أساس الشرعية الدستورية ، أمر ضروري لإرساء أمن واستقرار دائمين في منطقتنا".

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي السبت.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من السبت، فيما رحبت بها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.