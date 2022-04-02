وقف الديانة التركي يفتتح 15 بئرا في دولة بنين الإفريقية

يستعد "وقف الديانة" التركي لافتتاح 15 بئرا في بنين خلال شهر رمضان المبارك وسيستفيد بين 5 آلاف و15 ألف شخص من كل بئر.

يأتي ذلك في إطار مشروع "قطرة الحياة" الذي أطلقه وقف الديانة التركي لتوفير مياه الشرب للمناطق الفقيرة.

وفي تصريح للأناضول، السبت، قال مسؤول الوقف في بنين، أحمد حمدي يمن أوغلو، إن الوقف سيفتتح 15 بئرا في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف: "سنضمن وصول بين 100 و150 ألف شخص إلى مياه نظيفة وصالحة للاستعمال" عبر الآبار.

وتأسس وقف الديانة التركي في 13 مارس/ آذار 1975، وهو يتبع لرئاسة الشؤون الدينية، ولديه فروع عديدة داخل البلاد، ويقدم خدمات مختلفة في 135 دولة.