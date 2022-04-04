أردوغان يبحث مع نظيره الصربي الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الإثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وهنأ أردوغان نظيره فوتشيتش بإعادة انتخابه رئيسا لصربيا، معربا عن تمنياته أن تجلب نتائج الانتخابات الخير للشعب الصربي.

وأكد ثقته بأن التعاون المثمر والصداقة التي أنشأها البلدان على مدى سنوات ستتعزز أكثر عبر تضامنهما خلال ولاية فوتشيتش الجديدة.

وأشار الرئيس التركي أن المنطقة برمتها تأثرت من الحرب الروسية الأوكرانية، مبيّنا أن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لإرساء السلام.

وشدد على ضرورة الاستمرار، بصفتهم قادة يتحلون بالمسؤولية، بتوجيه رسائل بناءة وضمان استقرار وأمن المنطقة في هذه الفترة العصيبة.