دبلوماسية إسرائيلية ترحب بالتعاون مع تركيا في مجال الطاقة النظيفة

قالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإسرائيلية في أنقرة إن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل ستعزز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستدامة.

أدلت شيفرا ويس كوباني بهذه التصريحات على هامش قمة ومعرض الاقتصاد وتغير المناخ، التي نظمت بأنقرة 30 و31 آذار/مارس الماضي، لمكافحة التغير المناخي والحد من تأثيراته على الاقتصاد.

وأكدت ويس كوباني على أهمية القمة من ناحية الفرص التي يمكن أن تتيحها لتركيا وإسرائيل ومن ناحية تقييم إمكانات استغلال هذه الفرص من خلال تعاون أكثر استدامة بين البلدين، معربة عن سعادة الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في القمة والمعرض.

وأضافت أن قمة الاقتصاد وتغير المناخ ستزيد من التواصل بين الشركات التركية والإسرائيلية بما يضمن تشكل فرص ومجالات للتعاون فيما بينها، مشيرة إلى أن ثلاث شركات إسرائيلية تعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة شاركت في القمة.

وأوضحت أنهم اختاروا الشركات المشاركة في القمة والمعرض بعناية من بين قائمة تضم الكثير من الشركات، مؤكدة أنها شركات تعمل على تطوير تقنيات حديثة وحلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه البلاد والمنطقة مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري والتخلص من النفايات الصلبة.

وأِشارت إلى أنهم وجدوا الفرصة من خلال القمة لعرض مشاريع ومجالات تعاون يمكن تحقيقها بين تركيا وإسرائيل، خلال مرحلة تطبيع العلاقات بينهم.

ولفتت ويس كوباني إلى أن الجناح الإسرائيلي بالمعرض لاقى اهتماماً كبيراً، واستقبل عددا كبيرا من الزوار بعضهم من الطلاب وبعضهم من كبار المسؤولين في الشركات العامة والخاصة.

وأفادت أن إحدى الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض والقمة تعمل بمجال تنقية المياه وهو من أهم مجالات الاستدامة، وتنتج تقنيات وأنظمة متطورة من أجل جعل المياه الموجودة في الطبيعة صالحة للشرب، مشيرة إلى أن الأنظمة مصنعة من مواد قابلة لإعادة التدوير وتمتاز بصغر حجمها وسهولة نقلها، وأنه يمكن الاستفادة بها في مخيمات اللاجئين والمناطق النائية لمواجهة مشكلة نقص مياه الشرب.

ومضت قائلة: الشركة الثانية تهتم بمجال الزراعة والاستفادة من المخلفات الصلبة، بينما تعمل الشركة الثالثة في مجال تنقية الهواء وتطور تقنيات يمكنها استخلاص الكربون مباشرة من الهواء وباستخدام مقدار ضئيل من الطاقة، ويمكن استخدامها في المناطق الصناعية للحد من تلوث الهواء الناتج عن مخلفات المصانع.

وكخطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تركيا في 9 مارس/ آذار الماضي في أول زيارة يجريها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى تركيا منذ عام 2008.

ومن المقرر أن يجري وزيرا الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز زيارة إلى إسرائيل منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

