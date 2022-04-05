أردوغان يهنئ رئيس الوزراء المجري بفوزه في الانتخابات للمرة الرابعة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بفوزه في الانتخابات العامة للمرة الرابعة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث أردوغان وأوربان خلال الاتصال العلاقات التركية المجرية والتطورات الإقليمية بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقدم أردوغان تهانيه لأوربان بفوزه، معربا عن تمنياته أن تجلب نتائج الانتخابات الخير للشعب المجري.

وأكد الرئيس التركي ثقته بأن العلاقات الثنائية، التي تستمد قوتها من التاريخ والثقافة المشتركة، سيرتقون بها معا إلى مستوى أعلى في فترة ولاية أوربان الجديدة.

وشدد على أن الحفاظ على الزخم الذي تم تحقيقه في مجال الصناعات الدفاعية وتوسيع نطاق التعاون، مصلحة مشتركة.

كما أشار أردوغان إلى جهود بلاده الدبلوماسية المكثفة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفاز الائتلاف الحاكم في المجر بقيادة أوربان، في الانتخابات العامة التي جرت، الأحد، بحسب معطيات نشرها، الاثنين، مكتب الانتخابات الوطنية.

وحسب النتائج غير الرسمية المعلنة، حصد الائتلاف الحاكم في المجر بقيادة أوربان 50 بالمئة من أصوات الناخبين، وحصل على 135 مقعدا من أصل 199.