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ألطون: أردوغان يواصل مباحثاته مع القادة لإرساء السلام العالمي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.04.2022 09:35
آخر تحديث في 05.04.2022 13:31
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون وكالة الأناضول للأنباء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون (وكالة الأناضول للأنباء)

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته الدبلوماسية مع قادة الدول لإرساء السلام الإقليمي والعالمي.

وفي تغريدة نشرها على تويتر، أوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن أردوغان أجرى، الإثنين، اتصالات هاتفية مع نظرائه البلغاري رومن راديف، والفنلندي ساولي نينيستو، والكازاخي قاسم جومارت توكاييف، والصربي ألكسندر فوتشيتش، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف أن أردوغان بحث خلال الاتصالات الهاتفية مع القادة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت ألطون أن جهود الرئيس أردوغان لإحلال السلام الإقليمي والعالمي تعزز دور تركيا كقوة استقرار في المنطقة.

وبين أن أهمية تركيا، بقدراتها الدبلوماسية والإنسانية المتزايدة، يمكن فهمها بشكل أفضل من خلال مساهماتنا البناءة والواقعية في حل الأزمات.

وأكد أن بلاده ستواصل جهودها الرامية لتعزيز السلام والاستقرار والحوار مستقبلا.

وأضاف: "إدراك العالم المكاسب التي ستجلبها صداقة تركيا للإنسانية مصدر فخر لأمتنا".

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