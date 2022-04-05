اجتماع تركي أمريكي لبحث قضايا الطاقة والتعاون الدفاعي والاقتصادي

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الإثنين، مع مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، قضايا إقليمية، واستعرضا مسائل أمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن قالن التقى نولاند والوفد المرافق لها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن الجانبين التركي والأمريكي بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وملفات سوريا وأذربيجان وأرمينيا وإسرائيل.

وأوضح أن الطرفين استعرضا مسائل أمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا أن المفاوضات التي استضافتها إسطنبول أواخر مارس/ آذار الماضي، بين الوفدين الروسي والأوكراني، أعطت دفعة إيجابية لمسار المفاوضات.

وأوضح أن الطرفين شددا على أن تركيا أخذت على عاتقها دورا مهما من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الجانب التركي أكد للجانب الأمريكي أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل بعزم مبادراتها الدبلوماسية لإرساء وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.

فيما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بإطلاق الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية في وقت سابق الإثنين بالعاصمة أنقرة.

وأكدا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير إيجابي على مسار العلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، إطلاق الآلية الاستراتيجية التركية - الأمريكية في أنقرة، عملا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكرت الوزارة في بيان الإثنين، أن تركيا والولايات المتحدة عقدتا اجتماعا في أنقرة، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، وفيكتوريا نولاند مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية.

وقالت: "تم إطلاق الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية في أنقرة في 4 أبريل 2022"، دون مزيد من التفاصيل.