كورونا.. فرنسا ترفع تركيا من قائمة الدول البرتقالية

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، رفع تركيا من قائمة الدول البرتقالية التي فرضت عليها قيود منع السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، وإدراجها ضمن الدول الخضراء.

وأوضح بيان صادر عن القنصلية العامة التركية في باريس، أن التحديث الذي أجرته السلطات الفرنسية في 31 مارس/ آذار الفائت، حول قيود السفر المتعلقة بمكافحة كورونا، رفع تركيا من قائمة الدول البرتقالية وأدرجها ضمن الدول الخضراء.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي للمسافرين من فرنسا إلى تركيا أن يكونوا حاصلين على جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو تركيا.

إضافة إلى ذلك، ينبغي للمسافرين أن يكونوا حاصلين على وثيقة تلقي جرعة مر عليها 14 يوما على الأقل.

كما ذكر البيان، إلغاء شرط ملء المسافرين القادمين لتركيا استمارة الدخول إلى تركيا، وإلغاء شرط إظهار سبب إلزامي للسفر من تركيا إلى فرنسا.