لابيد: تحسن العلاقات مع تركيا يعزز الاستقرار الإقليمي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إن تحسن علاقات بلاده مع تركيا من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" عقب لقائه وزيري خارجية اليونان وقبرص خلال زيارة خاطفة إلى أثينا.

وأوضح لابيد أنه تطرق مع الوزيرين إلى ما قال إنها "جرائم الحرب" التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وردود أفعال دولية غاضبة.

وقال لابيد إن اللقاء تناول "تحسن العلاقات مع تركيا"، والذي هو "محل ترحيب وجاء في الوقت المناسب".

وزار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ أنقرة في 9 مارس/ آذار الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف لابيد أن تحسن العلاقات بين بلاده وتركيا سيخلق "فرصة ممتازة" لتعميق العلاقات بين البلدين، وسيعمل على "تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وشدد على أن هذا التحسن في العلاقات سيتم بالتنسيق مع اليونان وقبرص، من دون تفاصيل.

وقال لابيد إن إسرائيل تبحث مع اليونان وقبرص إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي مع التركيز على سوق الطاقة.

وتابع: "الحرب في أوكرانيا على وشك تغيير هيكل سوق الطاقة الأوروبي والشرق أوسطي".

وأردف: "توجد مخاطر هنا، ولكن توجد أيضا فرص يجب أن نستكشفها معا"، دون مزيد من التوضيح.