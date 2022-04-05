مسؤول أممي يشيد بانسجام اللاجئين مع المجتمع التركي

أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكلير، بالانسجام الموجود بين اللاجئين والمجتمع المحلي في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى ولاية قونية وسط تركيا، لتفقد بعض المشاريع الممولة من قبل الأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية الانسجام بين اللاجئين والمجتمع المحلي، مبيناً أن التعليم المهني يلعب دوراً أساسياً في هذا الخصوص.

كما أشاد لوكلير بإقبال اللاجئين على التسجيل في دورات تعلّم اللغة التركية، وخصوصا الأطفال والنساء.

وأوضح أن تعلّم اللاجئين للغة البلد المتواجدين فيه، سيساهم بدور كبير في تطوير مهاراتهم وتحقيقهم الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.