وزير الدفاع التركي: نتوقع تطورات إيجابية لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، أن أنقرة تتوقع حدوث تطورات إيجابية في وقت قصير فيما يتعلق بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية.

جاء ذلك في معرض ردّه على أسئلة صحفيين حول مساعي تركيا الرامية إلى ضمان إجلاء الأتراك ومواطني البلدان الأخرى بما في ذلك الجرحى من ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.

وأكّد أقار أن تركيا تواصل العمل بالتنسيق مع السلطات الروسية والأوكرانية من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وضمان إجلاء رعاياها ومواطني الدول الأخرى.

وقال الوزير التركي: "نتوقع ونتمنى حدوث تطورات إيجابية خلال وقت قصير".

والإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعمل على سيناريوهات متعددة لاستعادة مدينة ماريوبول من القوات الروسية، مشيرا إلى "وساطة تركية خاصة" في هذا الإطار.

وأوضح زيلينسكي أنه لا يمكنه في الوقت الراهن الإفصاح عن كافة السيناريوهات، مضيفا: "نتحدث عن وساطة تركية في هذه المهمة الخاصة".

والأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها فتحت ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".