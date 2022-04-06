أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للمروحيات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت دولة مصدرة للطائرات المروحية.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".

وجدد التأكيد، في سياق آخر، أن حكومته "لن تتراجع أبدا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وأضاف: "سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وتابع قائلا: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأشار إلى أن شهر رمضان في العامين الأخيرين أقبل في ظل جائحة كورونا، في حين شهد رمضان الحالي عددا من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن تركيا شهدت أواخر العام الماضي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، وأن حكومته نجحت في تخفيض أسعار العملات الأجنبية وتثبيتها بشكل كبير بفضل التدابير التي اتخذتها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار بشكل عام بدأ في مختلف أنحاء العالم مع جائحة كورونا، وأن تأثير ذلك على تركيا كان كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الصرف أيضا في ذات الوقت.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة التقلبات في الأسواق العالمية.

وأكد على أن تركيا تمتلك اقتصادا مندمجا مع الاقتصاد العالمي خاصة مع التطورات الإقليمية في المنطقة، مشيرا إلى أن كل تطور على الصعيد الدولي يؤثر على بلاده عن كثب، "بالإضافة إلى وجود الانتهازيين المتعطشين للمال".

ولفت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل المواطن التركي يواجه أسعار مرتفعة غير مألوفة، موضحا أن الكثير من الدول الأوروبية والمتطورة تواجه أيضا نسب تضخم عالية وزيادات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى اتخاذ حكومة بلاده إجراءات لجعل تركيا من المراكز الرائدة في نظام الإنتاج العالمي الذي أعيدت هيكلته إثر جائحة كورونا.