الهلال الأحمر التركي يدشن حملة لتوزيع 5 آلاف سلة غذائية باليمن

دشنت جمعية الهلال الأحمر التركية، الثلاثاء، حملة توزيع 5 آلاف سلة غذائية، في اليمن، تتضمن أيضًا توزيع 3500 وجبة إفطار خلال شهر رمضان.

ووفق مصادر صحفية، جرت عملية التدشين بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن (جنوب)، بحضور رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي إبراهيم عبيد، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، ورئيس الهلال الأحمر اليمني، أحمد ناصر.

من جانبه قال إبراهيم عبيد إن الجمعية بدأت اليوم الثلاثاء، ومن العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، توزيع 5 آلاف سلة غذائية، وتستمر لمدة 10 أيام.

وأضاف: "تشمل عملية التوزيع 5 محافظات هي، عدن وأبين ولحج (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق) وتعز (جنوب غرب)، بالإضافة إلى توزيع 3500 وجبة إفطار، بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني".

وأوضح أن هذه المساعدات تستهدف النازحين في تلك المحافظات والأسر الأشد فقرا، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وأطفال التوحّد، في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للشعب اليمني، خلال شهر رمضان المبارك.

وزاد: "وسيتم توزيع 2000 سلة غذائية في عدن، و1000 في حضرموت، و500 في كل من (لحج، أبين، والضالع، وتعز)".

ودأبت الجمعية التركية منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.