تركيا تطلق مشروعاً لحماية الدلافين على شواطئها الشمالية

أطلقت وزارة الزراعة والغابات التركية مشروعاً لنشر أجهزة صوتية على معدات الصيد بهدف ردع الدلافين وإبعادها عن مخاطر تعلقها بشبكات الصيد أو ارتطامها بمراكب الصيادين. ويسعى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والمسمى "كونسيتا" Conceta إلى منع نفوق الدلافين الذي تزايد مؤخراً.

وجرفت المياه أكثر من 100 دلفين إلى الشاطئ في مارس/آذار على ساحل البحر الأسود التركي، من شمال إسطنبول إلى سينوب في أقصى شمال البلاد. ويستمر عدد الحيوانات البحرية الأليفة التي تتعرض حياتها للخطر بالتزايد بشكل غير عادي في البلاد، وهي المعتادة على البقاء بعيداً عن السواحل. وأظهرت النتائج الأولية أن الحيوانات كانت ضحية لشباك صيد علقت بها وربما جرّتها نحو الشاطئ لكن لم يتضح ما الذي دفعها إلى البقاء على الساحل.

وفي حديثه إلى وسائل إعلام محلية قال "أوميت أيدين" المنسق العام للمشروع إن جهودهم تهدف إلى القضاء على نفوق الدلافين في البحر الأسود وتقليل الأضرار التي لحقت بشباك الصيد والخسائر التي تكبدها الصيادون.

وأضاف: "نستخدم طريقة ربط الأجهزة الصوتية بالشبكات ومعدات الصيد. وهذه الأجهزة تطلق نظاماً صوتياً تم الحصول عليه من ترددات التفاعل بين الدلافين ثم حُول إلى آلية ميكانيكية نتيجة التجارب".

وفي إشارة إلى أن المشروع تم اختباره في بحر البلطيق وأعطى نتائج ناجحة، قال "أيدين" إن هناك اختلافات لغوية بين أنواع الدلافين التي تعيش في مناطق مختلفة، كما هو الحال في البشر. مضيفاً أنهم يحاولون الحصول على الترددات المناسبة للبحر الأسود.

وأعرب عن أمله بأن يحقق المشروع الذي تنفذه جامعة سينوب وبلديتها ومنظمات صيد الأسماك في المدينة بدعم من خبراء الأبحاث البحرية الألمانية والدنماركية والرومانية، أهدافه. وأكد على أن تمويل المشروع تم من قبل وزارة المالية التركية ووحدة العقود وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وكان السكان المحليون أبلغوا عن دولفينين ميتين على ساحل منطقة سورمينة شمال طرابزون، بعد العثور على دولفين سابق على الشاطئ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم تشجيع الصيادين على استخدام الأجهزة الصوتية بعد مرحلة الاختبار على أمل أن يقلل المشروع من عدد وفيات الدلافين التي تسببها أنشطة الصيد.

ويتوقع الخبراء عدداً من الأسباب لسلوك الدلافين غير المعهود، مثل ازدياد التنقل في البحر الأسود خاصة أثناء نشوب الصراع بين أوكرانيا وروسيا الذي ساهم في ارتفاع حركة النقل البحري، فضلاً عن تأثير تغير المناخ. كما أثارت الحرب المستمرة قلقاً بشأن الألغام البحرية الضالة وأدت إلى حظر مؤقت للصيد في البحر الأسود.

يذكر أن مؤسسة الأبحاث البحرية التركية ومقرها إسطنبول، حثّت الصيادين على المضي بحذر أثناء إلقاء شباكهم وتحري الدلافين المحاصرة فيها لإنقاذها. وقالت المؤسسة في بيان لها إن الدلافين المتركزة في أجزاء أخرى من البحر الأسود، توجهت على الأرجح إلى الساحل الجنوبي لتركيا إذ اعتبروه "ملاذًا آمناً" بسبب تغير المناخ، وحركة المرور البحرية غير العادية، والتغيرات في طرق هجرة الأسماك والأنشطة العسكرية المكثفة سواء السطحية منها أو تلك التي تجري تحت الماء في الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر السنوي على الصيد سيبدأ في 15 أبريل/نيسان حيث ناشدت مؤسسة الأبحاث البحرية التركية الصيادين، توخي الحذر لحماية الدلافين. وحثت السلطات بما في ذلك خفر السواحل، على تكثيف عمليات التفتيش عبر ساحل البحر الأسود لحماية الدلافين.