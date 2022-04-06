تركيا تعين سفراء جدد في 36 دولة

عينت وزارة الخارجية التركية عشرات السفراء الجدد لدى دول مختلفة من بينها بلجيكا والمكسيك وكوريا الجنوبية بموجب مرسوم نشر اليوم الأربعاء.

وتم تعيين نائب وزير الخارجية "ياووز سليم كيران" سفيراً لتركيا في كرواتيا، بينما عُيّن "رضا هاكان تكين" مبعوثاً جديداً لأنقرة إلى كوبنهاغن.

وعُين كذلك رئيس هيئة التفتيش في الوزارة "بكر أويصال" سفيراً في بلجيكا، في الوقت الذي سيحل فيه "أمير سليم يوكسال" محل السفيرة "مروة صفا قواقجي" في كوالالمبور.

كما عين "ليفينت إيلر" الذي شغل سابقاً منصب سفير تركيا في اليمن، مندوبا دائما لتركيا لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وفيما يلي أسماء بعض السفراء والبلدان التي سيحلون كممثلين لتركيا فيها:

"دينيز شكر" في هلسنكي/ فنلندا

"يونيت جان تيزال" في ستوكهولم/السويد

"عمر فاروق دوغان" في الرباط/المغرب

"محمد باجيجي" في إسلام أباد/باكستان

علي كان أورباي في تبليسي/جورجيا

"بيرنا قسنقلي فريستيدان" في هراري/زيمبابوي

"ناجي أيدان كارامان أوغلو" في كاراكاس/فنزويلا

"إسماعيل تشوبان أوغلو" في الخرطوم/السودان

"أوزغور تشينار" في نيامي/النيجر

"طيار كاغان أتاي" في تيرانا/ألبانيا

"ألب إشكلي" في بوجومبورا/بوروندي

"إسحاق إبرار جوبوكجو" في أنتاناناريفو/مدغشقر

"عاكف منافجي" في نواكشوط/موريتانيا

"طوبا نور سونماز" في مدينة الكويت/الكويت