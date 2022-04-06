تركيا: صور مقتل المدنيين في بوتشا وإربين بأوكرانيا مرعبة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن صور مقتل المدنيين في منطقتي بوتشا وإربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف مرعبة ومحزنة للبشرية.

وأوضحت الخارجية في بيان، الأربعاء، أن تركيا تتقاسم مع الشعب الأوكراني أوجاعه وآلامه.

وأضاف البيان أنه من غير الممكن قبول استهداف المدنيين الأبرياء، مبينا أن أنقرة تنتظر أن يخضع الموضوع لتحقيق مستقل، وأن تتم معرفة المسؤولين ومحاسبتهم.

وأكد أن تركيا ستواصل العمل من أجل إنهاء كافة "المشاهد المخزية للإنسانية" وضمان السلام في أقرب وقت.

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.