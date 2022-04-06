شركة "كار باور شيب" التركية ترسل خامس محطة طاقة عائمة إلى كوبا

تستعد شركة "كار باور شيب" Karpowership التركية، وهي إحدى أكبر مشغلي محطات الطاقة العائمة في العالم، لتسليم خامس سفينة مولدة للطاقة إلى كوبا حيث تعمل الدولة الواقعة على جزيرة الكاريبي على زيادة بدائلها لتعزيز توليد الكهرباء في البلاد.

ومن المتوقع أن تصل السفينة التركية إلى كوبا في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وجاء الإعلان في بيان نشرته وزيرة الطاقة والمناجم الكوبية "ليفان أرونت كروز" على تويتر قالت فيه إن بلادها أبرمت اتفاقية مع شركة "قره دينيز" التركية القابضة المالكة لشركة "كار باور شيب" لتسليم محطة طاقة عائمة أخرى ستساهم بـ 15 ميغاواط في نظام الطاقة الكهربائية الوطني.

وستكمل السفينة الجديدة السفن الأربع الموجودة في خليج هافانا، ترفد مصادر الطاقة الوطنية في كوبا باعتبار أن محطات الطاقة العائمة يمكنها أن تلبي احتياجات البلدان في وقت قصير من خلال التركيب الجاهز كما يمكن توصيلها بسهولة بالشبكات الوطنية.

ووقعت الشركة التركية "كار باور شيب" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقداً مع شركة الكهرباء الحكومية في كوبا، لنشر 3 بواخر بطاقةٍ يصل مجموعها إلى 110 ميغاواط لمدة 51 شهراً. وبدأت اثنتان من البواخر الثلاث عملياتها في البلاد في يوليو/حزيران 2019 فيما بدأت الباخرة الثالثة عملياتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وتمت زيادة سعة العقد إلى 184 ميغاواط.

ويعتبر مشروع الطاقة العائمة في دولة كوبا الأول من نوعه لشركة "كار باور شيب" التركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

يذكر أن كوبا تعاني بشكل روتيني من انقطاع التيار الكهربائي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التسليم غير المنتظم للوقود المستورد لمحطات إنتاج الطاقة التي تعمل بالنفط. بالإضافة إلى أن بعض المصانع الكوبية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية تحرق الخام الثقيل المحلي بينما يستخدم البعض الآخر الديزل.