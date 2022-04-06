نمو صادرات تركيا إلى دول الجوار بنسبة 30.4 بالمئة

نمت صادرات تركيا إلى دول الجوار بنسبة 30.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت صادرات البلاد إلى كلّ من إيران واليونان والعراق وسوريا وبلغاريا 5 مليارات و636 مليون دولار.

وتصدر العراق بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا، بواقع مليارين و446 مليونا و554 ألف دولار.

يُذكر أن صادرات تركيا حققت نمواً بنسبة 19.8 في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، ليبلغ في الإجمال 22.7 مليار دولار.