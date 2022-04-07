أقار: ندعو روسيا للإسراع بإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على ضرورة إسراع روسيا في إجلاء المدنيين في أوكرانيا بطريقة آمنة وخاصة من مدينة ماريوبول.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وشدد أكار على أهمية وقف إطلاق النار الفوري في الوصول إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن تركيا تواصل بذل الجهود والقيام بالدور الذي يقع على عاتقها لضمان السلام في المنطقة.

وذكر وزير الدفاع التركي، أن بلاده تسعى لتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.