القضاء التركي يقرر إحالة قضية خاشقجي للسلطات القضائية السعودية

قضت محكمة تركية اليوم الخميس بتعليق محاكمة 26 سعودياً غيابياً، متهمين بقتل الكاتب الصحفي بجريدة اشنطن بوست جمال خاشقجي، وإحالة القضية إلى القضاء في السعودية.

وقال المدعي العام التركي للمحكمة إن مكتب المدعي العام السعودي طلب نقل الإجراءات التركية إلى المملكة في رسالة مؤرخة في 13 مارس/آذار ورفع المذكرات الدولية التي أصدرتها أنقرة ضد المتهمين.

وأضاف أنه بسبب عدم إمكانية تنفيذ مذكرات التوقيف وعدم إمكانية أخذ بيانات الدفاع ، فإن القضية ستظل غير حاسمة في تركيا.

من جانبها، طالبت منظمة العفو التركية أنقرة بمواصلة المحاكمة، محذرة من أن نقل القضية إلى السعودية سيؤدي إلى إغلاقها لوجود شبهات حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب خاشقجي عدة مقالات في نيويورك تايمز انتقد فيها سياسات محمد بن سلمان.

وفي 2 أكتوبر عام 2018 اختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على أوراق تسمح له من الزواج بمواطنه تركية، لكنه لم يخرج بعدها.

وبحسب مسؤولون أتراك فقذ تم تقطيع خاشقجي بمنشار عظم داخل القنصلية على يد فريق من العملاء السعوديين، أرسلوا تحديدا لغاية اغتياله، وحتى الآن لم يتم العثور على جثته.

وفي عام 2020 بدأت تركيا رسميا في محاكمة المتهمين غيابيا بعد أن رفضت السعودية تسليمهم.