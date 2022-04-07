المجلس الليبي يثمن التعاون التركي في المجال العسكري

أشاد المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، بتعاون تركيا مع بلاده في المجال العسكري.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله اللافي، خلال زيارة غرفة العمليات المشتركة بقاعدة "معيتيقة" العسكرية بطرابلس، وفق بيان المجلس الرئاسي.

وثمن اللافي "التعاون الليبي التركي في المجال العسكري، لا سيما حرص الضباط الليبيين على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصاتهم".

كما أكد على "أهمية التعاون مع تركيا في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين طرابلس وأنقرة في مجال التدريب والاستشارات الفنية"، حسب البيان ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأسهمت القوات التركية في تخريج عدد من الدفعات في الجيش الليبي, ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين.

وتحظى تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مختلف مجالات التعاون السياسية والعسكرية والاقتصادية.