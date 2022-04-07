المسيرات التركية.. كابوس يطارد الإرهابيين والمجرمين

تحول أسطول المسيرات التركية والطائرات المسلحة من دون طيار، الذي يعمل في ولاية أرضروم شرقي تركيا، إلى كابوس يطارد الإرهابيين والمجرمين.

الأسطول الذي يضم مسيرات بيرقدار تي بي 2 إيها، وطائرات مسلحة من دون طيار من طراز سيها، يقوم بمهام عملياتية أبرزها ملاحقة الخارجين عن القانون ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطيران بالمديرية العامة للأمن.

وتعمل المسيرات والطائرات المسلحة من دون طيار بتوجيه من طيارين أكملوا بنجاح عملية تدريب شاقة في مركز قيادة الطائرات المسيرة في المديرية العامة للأمن.

وتنفذ الطائرات المذكورة عمليات تقض مضاجع المجموعات الخارجة عن القانون والعناصر الإرهابية المتسللة عبر الحدود إلى منطقتي شرق، وجنوب شرق الأناضول.

وتراقب تلك الطائرات مناطق السيطرة التابعة للطيارين على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وتقوم بتصوير طلعاتها الجوية بصور ومقاطع فيديو عالية الدقة، في إطار أنشطتها في البحث عن الإرهابيين والخارجين عن القانون.

وتلعب المسيرات التي تقلع من ولاية أرضروم، وتجري عمليات المراقبة على امتداد مناطق شرقي وجنوب شرقي الأناضول، دورا نشطا في تحييد العديد من الإرهابيين.

وتعمل تلك الطائرات بشكل مستمر ومتواصل على مكافحة الأنشطة الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات، وحماية أمن الحدود ومراقبتها، ورصد وتوفير الأمن للأنشطة الاجتماعية والتظاهرات.

إضافة إلى ما سبق، يضطلع أسطول المسيرات في أرضروم بدور نشط في عمليات توجيه وضمان سلامة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأنشطة البحث والإنقاذ أثناء الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية، ومهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، فضلًا عن التنسيق مع الوحدات الأمنية في مناطق السيطرة.

** دقة عالية

تساهم المسيرات والطائرات المسلحة من دون طيار والتي تستخدم بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، في العمليات الجوية من خلال استهداف وتدمير الأهداف الإرهابية المحددة بدقة عالية.

وبعد كل عملية إقلاع وهبوط، تخضع المسيرات لعمليات صيانة دقيقة، ويجري نقل المقاطع المصورة المسجلة خلال الطلعات الجوية إلى المراكز المعنية.

وتتحمل الطائرات الموجودة ضمن الأسطول العامل في أرضروم، عبئا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما أنها تعمل على مراقبة مناطق وعرة التضاريس وفي ظروف جوية قاسية.

** روعة الطبيعة في بالاندوكان

تحتضن منطقة بالاندوكان في أرضروم مركزا للتزلج يعتبر واحدا من أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا.

ويعد المركز وجهة مفضلة للسياح ومحبي التزلج حول العالم، لما يتمتع به من مرافق حديثة ومسارات طويلة.

وتعكس التسجيلات المصورة ذات الدقة العالية التي تلتقطها عدسات المسيرات، روعة الطبيعة في منطقة بالاندوكان، ومركز التزلج الذي يعج بالسياح.