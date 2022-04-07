تشاوش أوغلو: أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال تشاوش أوغلو في هذا الخصوص: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".

وتابع قائلا: "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا".

وأردف: "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال تشاوش أوغلو إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو/أيار القادم.

وردا على سؤال حول ملف شراء تركيا مقاتلات "إف16" من الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح تشاوش أوغلو أن المباحثات في هذا الخصوص تسير بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن أنقرة مستاءة من بعض تصرفات واشنطن، خاصة دعم الأخيرة لتنظيم إرهابي في شمال سوريا (ب ي د/بي كا كا).

وصرح تشاوش أوغلو أنهم رأوا تغيرًا إيجابيًا للغاية في مواقف حلفاء الناتو فيما يتعلق بالقيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

وتابع قائلا: "حلفاؤنا بدأوا يدركون أهمية تركيا، وكان بعض الحلفاء قد أقدموا فعليا على رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية".

وأردف: "والآن نجد دولا أخرى تنوي القيام بمثل هذه الخطوات وكندا واحدة منها".

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا تساهم دائما في الحفاظ على أمن واستقرار القارة الأوروبية، مؤكدا على وجوب إدراك أهمية أنقرة في كل وقت وليس عند الأزمات فقط.

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلا: "صور القتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية مخزية للبشرية ولا يمكن قبولها".

وأوضح تشاوش أوغلو أنه التقى مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على هامش اجتماع بروكسل، وبحث معه آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه أعرب عن استياء بلاده وعدم قبولها مشاهد القتل في بوتشا الأوكرانية.

والأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو نفت هذه الاتهامات.