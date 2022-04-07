ممثلو 95 دولة يجتمعون على مائدة الإفطار التركية بالدوحة

نظمت السفارة التركية في قطر، الأربعاء، إفطاراً جماعياً شارك فيه ممثلو 95 دولة في الدوحة بمناسبة شهر رمضان.

وجرى الإفطار في مقر إقامة السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو.

وشارك في الإفطار ما يقرب من 95 من السفراء وممثلي الدول الدبلوماسيين مع زوجاتهم، إضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة واليونسكو بحسب ما أبلغ مصدر دبلوماسي في السفارة التركية.

وقال كوكصو في كلمه له أمام السفراء: "الجميع هنا يأتون من ثقافات وديانات مختلفة، وواجبنا هو الجمع بين كل أنواع العادات والتقاليد باحترام".

وأضاف: "نعتز خلال شهر رمضان بالعادات الاجتماعية بين الناس وأواصر الأسرة القوية والصداقة من خلال الزيارات".

وأردف كوكصو: "رمضان يقوي العلاقة الحميمة بين الجيران وأفراد الأسرة والأصدقاء".

وتابع: "في العالم الإسلامي لا يتم الترحيب بالمجتمع الإسلامي فقط، ولكن أيضًا بغير المسلمين من مختلف الأديان بشهر رمضان، كما نرى في قطر".

وزاد كوكصو: "أتمنى أن نرى في رمضان هذا العام السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم، ونأمل أيضًا أن تنتهي قريبًا جميع الحروب والجوع والفقر وجائحة كوفيد".