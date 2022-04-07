وزير الداخلية التركي يزور جورجيا ويجري لقاءات مع مسؤولين

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي في تبليسي، في إطار زيارة رسمية يجريها صويلو إلى العاصمة الجورجية.

وحضر اللقاء المغلق الخميس، بين صويلو وغاريباشفيلي، وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري، وسفيرة تركيا لدى تبليسي فاطمة جران يازغان.

كما عقد صويلو لقاء مع نظيره جوميلوري في مقر وزارة الداخلية، قبل لقائه رئيس الوزراء.

وجرى خلال المباحثات تناول ملفات المساعدات الإنسانية والإرهاب وتدريب عناصر الأمن والهجرة غير النظامية وغيرها من القضايا.

وأعرب صويلو خلال الاجتماع عن ثقته بأن البلدين سيكونان على تعاون وثيق في مكافحة الجرائم السيبرانية والتهريب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب والقمار الإلكتروني.

بدوره قال جوميلوري إن تركيا لطالما وقفت إلى جانب جورجيا في الأيام الصعبة، وإنهم لن ينسوا ذلك أبدا.