وزير الدفاع التركي يبحث مع نظرائه من 5 دول تطورات الحرب في أوكرانيا

وزير الدفاع خلوصي أقار يبحث مع نظرائه من بلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تطورات الحرب في أوكرانيا.

وأفاد أقار، الخميس، في تصريح بعد اللقاء الذي جرى بدعوة من تركيا، أنه بحث مع نظرائه التطورات في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي، وضرورة اجلاء المدنيين بشكل آمن وسريع.

كما لفت إلى أنه جرى التأكيد مجددا على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار في البحر الأسود بما في ذلك مكافحة الألغام.

وأشار إلى بحث التدابير لضمان استمرار تدفق المساعدات بسبب تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا، ومنع تفاقم الأزمة في المنطقة بشكل أكبر.