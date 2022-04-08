أردوغان وعلييف يبحثان سبل حماية المصالح الأذربيجانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سبل حماية المصالح الأذربيجانية، والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إحلال سلام وأمن دائمين في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين تناولا أيضا القضايا التي نوقشت والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا في بروكسل.

يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل احتضنت أمس اجتماعا بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أن علييف وباشينيان اتفقا على بدء عملية ملموسة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد اتفاقية سلام محتملة بين أذربيجان وأرمينيا.

والأسبوع الماضي، شدد الرئيس الأذربيجاني على ضرورة توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا في أقرب وقت، مشيرا أن الاعتراف المتبادل بسيادة الأراضي يجلب السلام لمنطقة القوقاز.