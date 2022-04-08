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أردوغان يفتتح متحف الحضارات الإسلامية في مدينة إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.04.2022 18:04
جانب من المتحف الأناضول جانب من المتحف (الأناضول)

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان متحف الحضارات الإسلامية في مسجد تشامليجا الكبير على الضفة الآسيوية من إسطنبول، اليوم الجمعة.

وقال أردوغان في كلمة الافتتاح: "المتحف الجديد يعكس تاريخ إسطنبول، وهيكلها الجغرافي والثقافي، ويليق بهذه المدينة كثيرا".

وأشار إلى أن زوار المتحف سيدركون أن العلم والحكمة هما المؤسس الحقيقي للحضارات.

وأوضح أن الآثار التي ستعرض في المتحف تمثل تراكم آلاف السنين للحضارة الإسلامية، لافتا إلى عرض 650 قطعة تم إحضارها من متاحف عدة باسطنبول في الأقسام الموضوعية للمتحف المعدة من مديرية القصور الوطنية.

وقال: "يضم المتحف أغراضًا قيمة من مقتنيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النسخ الأولى من القرآن، ومن نماذج لفن النسيج التركي إلى قطع معمارية وزخرفية، ومن فن الخط إلى عينات الخزف".

وبني المتحف على مساحة مغلقة تبلغ 10 آلاف متر مربع ويتكون من 15 قسمًا ويضم نحو 800 قطعة أثرية.

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