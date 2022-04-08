الخطوط التركية تطلق رحلات جوية بين إزمير وبيروت

أعلنت شركة أناضولو جيت التابعة للخطوط الجوية التركية، الخميس، إطلاقها رحلات بين ولاية إزمير التركية والعاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت الشركة في بيان أن أناضولو جيت تعتزم إطلاق رحلات خارجية إلى وجهات جديدة في موسم الصيف.

وأوضحت أن رحلات الشركة بين إزمير وبيروت ذهابا وإيابا ستبدأ اعتبارا من 17 يونيو، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا (الثلاثاء، الجمعة، الأحد).

وأضافت أن الشرطة ستطلق رحلات جوية بين مدينة بودروم بولاية موغلا التركية، والعاصمة السويدية ستوكهولم، اعتبارات من 22 مايو/ أيار المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا (الأحد).