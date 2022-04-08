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تركيا ترحب بمخرجات لقاء علييف وباشينيان في بروكسل

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.04.2022 16:16
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

رحبت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بمخرجات لقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن علييف وباشينيان عقدا لقاء في 6 أبريل/ نيسان بضيافة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه تم توجيه وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا خلال الاجتماع إلى بدء التحضيرات لاتفاقية سلام بين البلدين.

وأضاف أن علييف وباشينيان قررا خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بهدف ترسيم الحدود بين البلدين حتى نهاية أبريل/ نيسان الحالي.

وأعرب البيان عن ترحيب تركيا بتوصل زعيمي البلدين إلى هذين القرارين، مؤكدا أن تركيا تدعم وتساهم بنشاط في جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

والأربعاء، استضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس علييف، ورئيس الوزراء باشينيان، في بروكسل. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بدء استعدادات لاتفاق سلام، وتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الخط الحدودي بين البلدين.

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