وزارة الخارجية التركية تجدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

جددت تركيا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وذلك بعد استهداف روسيا محطة سكك حديدية في مدينة "كراماتورسك" شرقي البلاد أسفر عن سقوط عشرات المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الجمعة، "تلقينا بأسى بالغ نبأ مقتل وإصابة عشرات الأشخاص المحاصرين جراء هجوم صاروخي استهدف محطة سكك حديدية في كراماتورسك".

وأضافت أن "الحادث المأساوي يظهر مرة أخرى أهمية وإلحاح إنشاء ممرات إنسانية لضمان الإخلاء الآمن للمدنيين، وبهذه المناسبة، نجدد بقوة دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المدمرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط حوالي 50 قتيلا من المدنيين في القصف الروسي على محطة قطار مدينة "كراماتورساك" شرقي البلاد.