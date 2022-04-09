بحلول عام 2053.. تركيا تخطط لربط 52 ولاية بشبكة القطار السريع

تخطط تركيا لإنشاء شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 8 آلاف و554 كلم مع حلول عام 2053، ليرتفع عدد الولايات المرتبطة ببعضها بسكك القطار السريع إلى 52.

وبحسب ما ورد في خطة رؤية النقل لعام 2053، فإن تركيا تولي اهتماما كبيرا لمشاريع السكك الحديدية في الفترة المقبلة.

وتهدف تركيا لزيادة قطارات المسافرين بمعدل 6 أضعاف لغاية 2053، ومن المرتقب أن يبلغ عدد مسافري السكك الحديدية 19.4 مليونا عام 2023، و145 مليونا عام 2035، و269 مليونا في 2053.

ومن المخطط زيادة حصة قطارات الشحن إلى 5 بالمئة من عمليات الشحن عام 2023، بواقع 55 مليون طن، وإلى 11 بالمئة في 2029، و22 بالمئة في 2053.

وبحسب الخطة، من المرتقب إنشاء سكك حديدية بطول 8 آلاف و554 كلم حتى 2053، بينها 6 آلاف و196 كلم للقطار السريع، و1474 كلم للقطار العادي، و622 كلم للقطار فائق السرعة، و262 كلم للقطار فائق جدا السرعة.